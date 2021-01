Covid, il rapporto fra nuovi positivi e tamponi scende al 10,05%. I DATI (Di martedì 12 gennaio 2021) Dai DATI riportati dal bollettino del ministero della Salute del 12 gennaio emerge che il valore è poco sopra il 10% (ieri 13,6%). I contagi sono 14.242 in 24 ore a fronte di 141.641 test giornalieri effettuati. Si registrano 616 vittime in un giorno, il numero di persone in terapia intensiva cala a 2.636 (-6) con 196 ingressi in un giorno Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) Dairiportati dal bollettino del ministero della Salute del 12 gennaio emerge che il valore è poco sopra il 10% (ieri 13,6%). I contagi sono 14.242 in 24 ore a fronte di 141.641 test giornalieri effettuati. Si registrano 616 vittime in un giorno, il numero di persone in terapia intensiva cala a 2.636 (-6) con 196 ingressi in un giorno

