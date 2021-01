Covid, il Cts: "Stato di emergenza fino al 31 luglio. A Cortina mondiali di sci a porte chiuse" (Di martedì 12 gennaio 2021) Gli esperti: "Necessario visto l'impatto ancora alto del virus sull'occupazione dei posti letto ospedalieri". Senza pubblico l'evento iridato dal 7 febbraio e si va verso un nuovo slittamento della riapertura degli impianti Leggi su repubblica (Di martedì 12 gennaio 2021) Gli esperti: "Necessario visto l'impatto ancora alto del virus sull'occupazione dei posti letto ospedalieri". Senza pubblico l'evento iridato dal 7 febbraio e si va verso un nuovo slittamento della riapertura degli impianti

RaiNews : E' l'indicazione data al governo in vista del nuovo Dpcm, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emer… - NicolaPorro : E se fosse proprio il Comitato tecnico scientifico a ridimensionare il terrorismo mediatico sul #COVID19? Ecco cosa… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - IzzoEdo : RT @riktroiani: ++ #Covid, #Cts: 'prorogare #statodiemergenza fino al 31 luglio'. A quanto apprende l'AGI sarebbe questa l'indicazione. Sec… - morry74 : Covid, il Cts: 'Stato di emergenza fino al 31 luglio. A Cortina mondiali di sci a porte chiuse' -