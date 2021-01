Covid, il Cts chiede la proroga dello stato di emergenza. Regioni: ristori per lo stop agli impianti di risalita (Di martedì 12 gennaio 2021) Poco fa, al termine della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, la prima notizia emersa (per altro prevedibile vista la situazione), è che si richiede di prolungare lo stato di emergenza per il Covid-19 almeno fino al 31 luglio. stop agli impianti di risalita: le Regioni interessate chiedono ristori proporzionati alle perdite Nel frattempo, subodorata l’intenzione da parte del governo, di non riaprire gli impianti di risalita sciistici, rinviandoli a’data da destinarsi’, le Regioni maggiormente interessate dall’indotto turistico rappresentato da questa attività invernale, hanno chiesto al governo “di assumere un impegno serio nei confronti di questo settore, ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 gennaio 2021) Poco fa, al termine della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, la prima notizia emersa (per altro prevedibile vista la situazione), è che si ridi prolungare lodiper il-19 almeno fino al 31 luglio.di: leinteressate chiedonoproporzionati alle perdite Nel frattempo, subodorata l’intenzione da parte del governo, di non riaprire glidisciistici, rinviandoli a’data da destinarsi’, lemaggiormente interessate dall’indotto turistico rappresentato da questa attività invernale, hanno chiesto al governo “di assumere un impegno serio nei confronti di questo settore, ...

NicolaPorro : E se fosse proprio il Comitato tecnico scientifico a ridimensionare il terrorismo mediatico sul #COVID19? Ecco cosa… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - italiaserait : Covid, il Cts chiede la proroga dello stato di emergenza. Regioni: ristori per lo stop agli impianti di risalita - Gurma73 : @SempreSimo2177 Si chiamano protocolli... Linee guida... Nessun volto ma solo decisioni comuni... Come quelle sul C… - AntonioBergami4 : RT @Bluefidel47: Quando la medicina dogmatica non conosce la causa di una patologia, la butta su genetica, autoimmune, e in caso di cancro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts L'allarme del CTS: "Epidemia Covid fuori controllo in Italia" Corriere dello Sport.it Scontro sulla movida. Spostamenti vietati anche in zona gialla. E restano i limiti alle visite ai parenti

Il dpcm che sarà valido da sabato per 45 giorni: confermato il coprifuoco, niente weekend "arancioni". Bar chiusi alle 18, no a bevande e cibi d'asporto. Niente sport, i musei riaprono in giallo. Cont ...

Stato di emergenza, indicazione Cts: proroga fino al 31 luglio

(Adnkronos) - Prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 luglio. E' l'indicazione, a quanto apprende l'Adnkronos, emersa nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico di ...

Il dpcm che sarà valido da sabato per 45 giorni: confermato il coprifuoco, niente weekend "arancioni". Bar chiusi alle 18, no a bevande e cibi d'asporto. Niente sport, i musei riaprono in giallo. Cont ...(Adnkronos) - Prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 luglio. E' l'indicazione, a quanto apprende l'Adnkronos, emersa nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico di ...