Covid, il bollettino: in Sicilia 1.913 nuovi casi, 40 i morti (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 1.913 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 10.743 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto al 17,8% (ieri era al 18,2%) Le vittime sono state 40 nelle ultime 24 ore che portano a 2805 deceduti dall'inizio della pandemia. I positivi sono 44.038 con un aumento di

