Covid, Iacopo Melio dimesso dall'ospedale: "Sono ancora positivo e con sintomi forti" (Di martedì 12 gennaio 2021) "Sono tornato dall'ospedale una settimana fa perché i parametri erano stabili, percio' posso continuare la terapia a casa , dove almeno psicologicamente va un po' meglio. Sono ancora positivo e i ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 gennaio 2021) "tornatouna settimana fa perché i parametri erano stabili, percio' posso continuare la terapia a casa , dove almeno psicologicamente va un po' meglio.e i ...

repubblica : Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche p… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche per me' h… - hopocainventiva : RT @repubblica: Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche per me' h… - LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche per me'… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Negli ospedali c'è l'inferno. Chi può si vaccini subito, fatelo anche per me' -