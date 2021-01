Covid, giornata tragica a Torre del Greco: il sindaco comunica il decesso di 4 anziani (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Ancora una giornata tragica sul fronte dell’emergenza epidemiologica a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Quattro anziani che risultavano positivi al Covid-19 sono infatti morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal sindaco Giovanni Palomba al termine dell’aggiornamento al Centro operativo comunale: si tratta di D.C. di 81 anni, S.R. di 74 anni, V.P. di 80 anni e D.N.A. 90 anni. Sale così a quota 79 il tragico bilancio dei decessi collegati alla pandemia nella città vesuviana, undici dei quali registrati da inizio 2021. Alto anche il dato relativo ai nuovi contagi, 38, a fronte delle 43 guarigioni comunicate da Asl NAPOLI 3 Sud e unita’ di crisi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Ancora unasul fronte dell’emergenza epidemiologica adel, in provincia di Napoli. Quattroche risultavano positivi al-19 sono infatti morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dalGiovanni Palomba al termine dell’aggiornamento al Centro operativo comunale: si tratta di D.C. di 81 anni, S.R. di 74 anni, V.P. di 80 anni e D.N.A. 90 anni. Sale così a quota 79 il tragico bilancio dei decessi collegati alla pandemia nella città vesuviana, undici dei quali registrati da inizio 2021. Alto anche il dato relativo ai nuovi contagi, 38, a fronte delle 43 guarigionite da Asl NAPOLI 3 Sud e unita’ di crisi ...

paoloigna1 : @ve_mauro @AurelianoStingi @affittozorro @Antonio_Caramia @GeopoliticalCen @marcocattaneo @giorgiogilestro… - mcocucci : Iniziamo la giornata lavorativa, ma non prima dell'aggiornamento sulla situazione in Svezia, dove in assenza di res… - LatinaBiz : Tabella Nella giornata dell'11 gennaio si è avvertita un rallentamento dei contagi covid della provincia di Latina… - commento_cose : @glmdj Leggi l'articolo, poi mi fai sapere che cazzo c'entra il covid. Buona giornata - robertadamato37 : RT @GiulioGallera: VACCINE DAY - 27 dicembre 2020 - giornata storica. Partite le vaccinazioni anti Covid all' Ospedale Niguarda Ca' Granda… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giornata Covid, altra giornata nera: registrati 5 decessi, 2 delle scorse settimane, e 6 nuovi ricoveri. I positivi sono 24 Il Quotidiano del Molse Altri 4 anziani morti causa covid a Torre del Greco

. Quattro anziani che risultavano positivi al Covid-19 sono infatti morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal sindac ...

CORONAVIRUS. AL SAN PIO 22 NUOVI POSITIVI SU 365 TAMPONI PROCESSATI

L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato nella giornata di lunedì 11 Gennaio 365 tamponi, dei quali 47 sono risultati positivi. Di essi solo 22 rappresentano nuovi casi, relativi a 16 soggetti residenti nel ...

. Quattro anziani che risultavano positivi al Covid-19 sono infatti morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal sindac ...L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato nella giornata di lunedì 11 Gennaio 365 tamponi, dei quali 47 sono risultati positivi. Di essi solo 22 rappresentano nuovi casi, relativi a 16 soggetti residenti nel ...