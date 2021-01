Covid, focolaio a Mistretta, si valuta istituzione “zona rossa” (Di martedì 12 gennaio 2021) . Ventisei i casi di positività ma si attendono altri 30 tamponi Scoperto cluster a Mistretta, in provincia di Messina. 26… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) . Ventisei i casi di positività ma si attendono altri 30 tamponi Scoperto cluster a, in provincia di Messina. 26… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

TgLa7 : #Covid: focolaio in rsa Prato, positivi anche 21 vaccinati. Dosi vaccino somministrate una settimana prima della positività - capuanogio : ?? L’assessore regionale all’emergenza #Covid della Regione #Piemonte a @QSVS_Official: “Evidenza di un focolaio? Ho… - pisto_gol : Scongiurato il blocco da parte della ASL di Torino la Juve è partita regolarmente per Milano, dove questa sera affr… - sadefenza : Focolaio Covid a Prato, mezza Rsa positiva - v_senigallia : Covid-19 nel territorio: i positivi comune per comune, a Senigallia sono 434. Focolaio a Ostra con 90… -