Covid, De Magistris: “A Napoli tasso di mortalità alto, restrizioni fino a marzo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”In Campania e a Napoli abbiamo un tasso di mortalità molto alto e un tasso di contagio non basso ma in linea con la situazione grave che c’è nel Paese”. Queste le parole pronunciate dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a margine della presentazione della nuova Giunta Comunale. Un dato, come quello della mortalità per Covid in città, che desta molta preoccupazione al primo cittadino. “Questo dato – ha spiegato Dema – vada tracciato con maggiore attenzione anche perché’ i morti potrebbero essere di più di quelli che ci vengono comunicati ogni giorno e bisognerebbe sapere anche dove sono morti se in casa o in ospedale’‘. Guardando ai prossimi tempi, stando alle parole del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– ”In Campania e aabbiamo undimoltoe undi contagio non basso ma in linea con la situazione grave che c’è nel Paese”. Queste le parole pronunciate dal sindaco di, Luigi De, a margine della presentazione della nuova Giunta Comunale. Un dato, come quello dellaperin città, che desta molta preoccupazione al primo cittadino. “Questo dato – ha spiegato Dema – vada tracciato con maggiore attenzione anche perché’ i morti potrebbero essere di più di quelli che ci vengono comunicati ogni giorno e bisognerebbe sapere anche dove sono morti se in casa o in ospedale’‘. Guardando ai prossimi tempi, stando alle parole del ...

