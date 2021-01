Covid, Azzolina: “Chiederò ristori formativi per la scuola. Ho voluto Dad ma ora basta” (Di martedì 12 gennaio 2021) Dai ristori formativi alle riaperture, dai fondi del Recovery ai vaccini. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a Uno Mattina per parlare dei temi più caldi relativi alla scuola. "Non credo si possa pensare di recuperare d'estate: bisogna recuperare oggi”, ha detto. “È più facile chiudere la scuola perché la scuola non ha bisogno di ristori. Sarò io oggi a chiedere i ristori formativi: ci sono anche bambini della scuola primaria che sono andati a scuola meno ma so bene che vengono da 3 mesi di dad dell'anno precedente. Chiederò ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, per fare educazione ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) Daialle riaperture, dai fondi del Recovery ai vaccini. La ministra dell'Istruzione Luciaè intervenuta a Uno Mattina per parlare dei temi più caldi relativi alla. "Non credo si possa pensare di recuperare d'estate: bisogna recuperare oggi”, ha detto. “È più facile chiudere laperché lanon ha bisogno di. Sarò io oggi a chiedere i: ci sono anche bambini dellaprimaria che sono andati ameno ma so bene che vengono da 3 mesi di dad dell'anno precedente.per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, per fare educazione ...

Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - matteosalvinimi : Mentre la #Azzolina si complimenta con Arcuri perché “i banchi monoposto hanno protetto le scuole dal Covid”, alcun… - zazoomblog : Covid Azzolina: Chiederò ristori formativi per la scuola - #Covid #Azzolina: #Chiederò #ristori - giornali_it : Covid, Azzolina: 'Chiederò ristori formativi per la scuola' - TGCOM #12gennaio #TgENotiziariOnline #Tgcom24 -