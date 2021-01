Covid, arrivate in Italia le prime dosi del vaccino Moderna (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l’approvazione dell’Ema e dell’Aifa, le prime dosi del vaccino prodotto da Moderna sono giunte in Italia ieri notte. L’emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia procede in due direzioni: da un lato c’è il nuovo aumento della diffusione di contagi che preoccupa e richiede nuove misure restrittive, dall’altro c’è una campagna di vaccinazione che sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l’approvazione dell’Ema e dell’Aifa, ledelprodotto dasono giunte inieri notte. L’emergenza sanitaria da-19 inprocede in due direzioni: da un lato c’è il nuovo aumento della diffusione di contagi che preoccupa e richiede nuove misure restrittive, dall’altro c’è una campagna di vaccinazione che sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

