Covid, altri 616 morti. L’Ue svela i contratti per i vaccini, ma solo se sta bene alle farmaceutiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Si conferma anche oggi l’altalena dei numeri del coronavirus, con nuovi contagi che salgono, ma un tasso di positività che scende; con l’aumento dei ricoveri in ospedale, ma la flessione, seppur lieve, di quelli in terapia intensiva. Si alza, poi, di nuovo e drammaticamente il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati 616. Ieri erano stati 448 e il giorno prima ancora 361. Le vittime totali da inizio pandemia arrivano così a sfiorare le 80mila: sono 79.819. Intanto la Commissione Ue desecreta i contratti per i vaccini anti Covid, ma solo delle farmaceutiche che hanno dato il permesso. Vale a dire: una. Sale il numero dei contagi, scende il tasso di positività I nuovi casi di coronavirus oggi sono 14.242. Ieri i nuovi positivi erano stati 12.532. Benché il numero assoluto salga, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Si conferma anche oggi l’altalena dei numeri del coronavirus, con nuovi contagi che salgono, ma un tasso di positività che scende; con l’aumento dei ricoveri in ospedale, ma la flessione, seppur lieve, di quelli in terapia intensiva. Si alza, poi, di nuovo e drammaticamente il numero dei: nelle ultime 24 ore sono stati 616. Ieri erano stati 448 e il giorno prima ancora 361. Le vittime totali da inizio pandemia arrivano così a sfiorare le 80mila: sono 79.819. Intanto la Commissione Ue desecreta iper ianti, madelleche hanno dato il permesso. Vale a dire: una. Sale il numero dei contagi, scende il tasso di positività I nuovi casi di coronavirus oggi sono 14.242. Ieri i nuovi positivi erano stati 12.532. Benché il numero assoluto salga, ...

