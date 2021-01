Covid Alto Adige, solo il 50% dei sanitari aderisce al vaccino: anticipati gli over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) L'Alto Adige, visto l'Alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizierà da subito con la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Thomas Widmann. Al momento l'adesione del personale Asl è considerata bassa, ovvero il 50,2% e attualmente la Provincia di Bolzano occupa l'ultima posizione nella somministrazione dei vaccini. In molti infatti si prenotano per il vaccino ma poi non si presentano ad effettuarlo. Widmann ha spiegato che "in Alto Adige la cultura del vaccino è molto bassa da anni" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) L', visto l'numero di “obiettori” tra il personaleo e quello nelle Rsa, inizierà da subito con la vaccinazione anti-degli80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Thomas Widmann. Al momento l'adesione del personale Asl è considerata bassa, ovvero il 50,2% e attualmente la Provincia di Bolzano occupa l'ultima posizione nella somministrazione dei vaccini. In molti infatti si prenotano per ilma poi non si presentano ad effettuarlo. Widmann ha spiegato che "inla cultura delè molto bassa da anni" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

MediasetTgcom24 : Covid, arrivato in Italia il primo carico di vaccini di Moderna #coronavirusitalia - fattoquotidiano : In una settimana 229 nuovi positivi trovati e 833 persone in quarantena: sono i numeri del Covid nelle scuole in li… - Agenzia_Ansa : #Vaccini: troppi #obiettori in #AltoAdige, anticipati over 80. Bassa affluenza tra personale sanitario e quello nel… - MercPat : RT @SkyTG24: Covid Alto Adige, solo il 50% dei sanitari aderisce al vaccino: anticipati gli over 80 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini: troppi #obiettori in #AltoAdige, anticipati over 80. Bassa affluenza tra personale sanitario e quello nelle rsa… -