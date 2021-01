Covid | al “San Pio” | 24 nuovi contagi | 392 i tamponi processati

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il ‘San Pio’ ha processato in data odierna nr. 392, dei quali nr. 51 risultati positivi. Dei cinquantuno positivi, nr. 24 rappresentanocasi, relativi a nr. 22 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 27 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata L'articolo proviene da Anteprima24.it.

