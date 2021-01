Covid Abruzzo, torna negativo e telefona ai parenti: «Sono felice». Samuele, 61 anni, muore poco dopo (Di martedì 12 gennaio 2021) Un morto e altri 25 positivi ieri in provincia di Teramo. A perdere la vita Samuele Verzilli, 61 anni, originario da Roseto, ma residente da tempo a Giulianova. «È assurdo quello che... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 gennaio 2021) Un morto e altri 25 positivi ieri in provincia di Teramo. A perdere la vitaVerzilli, 61, originario da Roseto, ma residente da tempo a Giulianova. «È assurdo quello che...

Al termine di un incontro con l'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, l’Assessora Regionale alla Sanità Nicolettà Verì ha confermato la predisposizione di un piano di vaccinazione per il Covid- ...

Covid, in Abruzzo decine di casi compatibili con la varianti inglese

Diverse decine di casi di Covid-19 dovuti a sospette varianti del coronavirus sono state accertate in Abruzzo. Sui campioni, inviati all'Istituto Superiore di Sanità, sono in corso accertamenti.

