Covid, a San Diego il "super centro per vaccini" nel parcheggio della squadra di baseball: il video della struttura dall'alto (Di martedì 12 gennaio 2021) Un gigantesco centro di vaccinazioni, chiamato appunto "super vaccine station", è stato aperto a San Diego con l'intento di vaccinare almeno "5mila operatori al giorno". La struttura, realizzata come come un drive in, è stata aperta in un parcheggio di proprietà della squadra di baseball dei San Diego Padres. Ecco il centro dall'alto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

