Covid a novembre 2019 Una donna milanese è il nuovo Paziente Uno

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Marta Bravi La 25enne aveva una dermatite impossibile da diagnosticare. La conferma in altri 6 casi Riscritta la storia dell'epidemia da Sars-Cov-2 in Italia. Il1 non è più Mattia Maestri, il 37enne di Codogno ricoverato per una grave polmonite il 20 febbraio, e poi trasferito in terapia intensiva all'ospedale San Matteo di Pavia dopo la diagnosi, ma una 25enne, che «aveva iniziato a stare male e ad avere i sintomi sulla pelle nel». A precisarlo è Raffaele Gianotti dermatopatologo dell'Università Statale di Milano e della Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, coordinatore dello studio (pubblicato sul British Journal of Dermatology) che ha individuato la presenza del virus SarsCov2 in una biopsia della pelle fatta il 10...