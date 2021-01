Covid a Napoli, la sfida dei gestori: «Basta divieti serali, apriamo lo stesso» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sbarca a Napoli «IoApro1501», il movimento di ristoratori e baristi che in queste ore sta concretizzando la rabbia dei pubblici esercenti contro la chiusura dei locali e lo stop... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sbarca a«IoApro1501», il movimento di ristoratori e baristi che in queste ore sta concretizzando la rabbia dei pubblici esercenti contro la chiusura dei locali e lo stop...

Tg3web : Il covid non uccide soltanto chi si contagia, a Napoli, nel suo storico negozio, un noto fotografo si è tolto la vi… - fattoquotidiano : Covid, De Magistris: “Preoccupato per alto tasso di mortalità a Napoli. Saranno mesi difficili, ora serve maggior a… - Agenzia_Ansa : #Covid, #vaccini agli studenti di Medicina degli ultimi anni e tornano in corsia. All'Università Vanvitelli di… - davideinno85 : RT @enzomarangio: Quindi era tutto vero: mentre la #Juventus continua a giocare e organizzarsi, gestendo emergenza infortuni e #Covid, il #… - Salvato95551627 : RT @davide_luise: #Osimhen stava tornando a #Napoli per fare gli accertamenti e conoscere lo stato della sua spalla dopo le terapie. Per #… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid: Comune Napoli-farmacisti, test gratuiti per cittadini Agenzia ANSA Covid a Napoli, la sfida dei gestori: «Basta divieti serali, apriamo lo stesso»

Sbarca a Napoli «IoApro1501», il movimento di ristoratori e baristi che in queste ore sta concretizzando la rabbia dei pubblici esercenti contro la chiusura dei locali e lo ...

Regione Campania. Covid-19, giunte nuove dosi: possono ripartire le vaccinazioni

Campania, Sono arrivate altre dosi dei vaccini contro la covid 19 presso la Regione Campania, che potrebbe pertanto continuare la ...

Sbarca a Napoli «IoApro1501», il movimento di ristoratori e baristi che in queste ore sta concretizzando la rabbia dei pubblici esercenti contro la chiusura dei locali e lo ...Campania, Sono arrivate altre dosi dei vaccini contro la covid 19 presso la Regione Campania, che potrebbe pertanto continuare la ...