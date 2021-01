Covid-19, sono 662 i nuovi contagi in Campania: il bollettino odierno (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosono 662 i nuovi contagi da Covid-19 in Campania registrati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della Regione Campania che parla di 637 asintomatici e 25 sintomatici su un totale di 8.747 tamponi effettuati (rapporto tamponi-positivi del 7,5%). Nel report odierno sono riportati anche 44 decessi e 2746 guariti. Positivi del giorno: 662 di cui: Asintomatici: 637 Sintomatici: 25Tamponi del giorno: 8.747 Totale positivi: 201.454 Totale tamponi: 2.166.203 ?Deceduti: 44 (*) Totale deceduti: 3.209 Guariti: 2.746 Totale guariti: 125.656 * 13 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto662 ida-19 inregistrati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della Regioneche parla di 637 asintomatici e 25 sintomatici su un totale di 8.747 tamponi effettuati (rapporto tamponi-positivi del 7,5%). Nel reportriportati anche 44 decessi e 2746 guariti. Positivi del giorno: 662 di cui: Asintomatici: 637 Sintomatici: 25Tamponi del giorno: 8.747 Totale positivi: 201.454 Totale tamponi: 2.166.203 ?Deceduti: 44 (*) Totale deceduti: 3.209 Guariti: 2.746 Totale guariti: 125.656 * 13 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ...

