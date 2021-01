Covid-19 | il bollettino dell’Asl di Benevento | 96 guariti | nessun decesso

reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Covid-19: il bollettino quotidiano non dà una fedele rappresentazione della rea… - Adnkronos : #Covid Italia, 14.242 contagi e 616 morti: bollettino 12 gennaio - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - bizcommunityit : Covid, bollettino Roma: boom di casi (846, +282 rispetto a ieri). Nel Lazio 1.381 contagi, aumentano le terapie int… - bizcommunityit : Coronavirus Lombardia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 1.146 nuovi positivi e 54 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

"La Toscana ha tutte le carte in regola per rimanere in zona gialla anche la prossima settimana, nonostante le ulteriori restrizioni che sono previste nel Dpcm. A vedere i dati di oggi io conto sul fa ...Studenti, insegnanti e genitori davanti a palazzo Leopardi con due striscioni. Una delegazione entra, ma l'incontro è solo con i consiglieri di minoranza ...