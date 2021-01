Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 12 Gennaio 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Ministero Della Salute ha reso noti, tramite il consueto bollettino, i dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 12 Gennaio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO- PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA A… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilha reso noti, tramite il consueto, i dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 12. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO- PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA A… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Covid-19: il bollettino quotidiano non dà una fedele rappresentazione della rea… - SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 12 gennaio. 1261 casi su 10458 test. 232 nel tarantino - occhio_notizie : Sono 3 i nuovi casi positivi al #Covid_19 registrati oggi in Irpinia. I tamponi analizzati dall'Asl di #Avellino so… - bobinetv : Sono oltre 40mila le persone sottoposte a tampone, in VdA, dall'inizio dell'epidemia #valledaosta #salute -… -