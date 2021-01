Covid-19, Galli: “L’Italia divisa a colori non funziona, a breve saremo messi di nuovo male” (Di martedì 12 gennaio 2021) "I dati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c'è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) "I dati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima dicon gli ospedali in forte difficoltà. Non c'è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere". L'articolo .

