Covid-19, Cts chiede proroga dello stato di emergenza al 31 luglio (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Cts chiede una proroga dello stato di emergenza del Covid-19 fino al 31 luglio, una misura necessaria per riuscire a convivere col virus Il Cts chiede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio. È noto che il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere le nuove misure di restrizione da emanare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Ctsunadidel-19 fino al 31, una misura necessaria per riuscire a convivere col virus Il Ctsladifino al 31. È noto che il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere le nuove misure di restrizione da emanare L'articolo proviene da Inews.it.

NicolaPorro : E se fosse proprio il Comitato tecnico scientifico a ridimensionare il terrorismo mediatico sul #COVID19? Ecco cosa… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - mcocucci : Pazzesco... unico caso al mondo di una durata così lunga Covid, il CTS: 'Stato di emergenza fino al 31 luglio'. A… - Xevious_Xevious : RT @EremitaMancato: E perché non fino al 31 Febbrario 2057? - Sakurauchi_Hime : RT @EremitaMancato: E perché non fino al 31 Febbrario 2057? -