Covid | 14 242 nuovi contagi | migliora il tasso di positività è al 10% Le vittime verso quota 80mila

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi, buona notizia, ildiregistrato è al 10%, a seguito dei 141.641 tamponi effettuati da ieri in Italia, dai quali sono emersi altri 14.242. Come informa inoltre il quotidiano bollettino del ministero della Salute, attualmente nel Paese vi sono 575.979 persone positive (non ‘malate’) mentre, dall’inizio dell’emergenza, le personeate sono state ben 2.303.263. Per quel che riguarda le regioni maggiormente colpite, dopo la giornata di ieri, oggi il Veneto è tornato in cima alla lista con 2.134casi. Seguono la Sicilia (1.913), l’Emilia Romagna (1.563), il Lazio (1.381), la Puglia (1.261), ed infine la Lombardia (1.146). Si avvicina intanto ad un altro lugubre traguardo legato all’emergenza, il numero complessivo delle ...