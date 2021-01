Così Hezbollah sfida la giustizia italiana sul traffico di droga

Leggi su formiche

(Di martedì 12 gennaio 2021) A inizio luglio la Guardia di Finanza di Salerno aveva sequestrato 840 milioni di pasticche con il logo “Captagon” contenute in tre container: 14 tonnellate di metanfetamine — dal valore stimato attorno al miliardo di euro — provenienti dalla Siria. La cosiddetta “della jihad” inizialmente sembrava prodotta dallo Stato islamico. Ma i dubbi erano diversi. Come spiegato da Formiche.net, “il gruppo non ha capacità tecniche (luoghi di produzione e logistica) per certe quantità, e soprattutto nel mercato dellamediorientale ci sono realtà comeche è più strutturata da almeno un decennio a questi affari”. E anche in questo caso si era ipotizzato un ruolo della ’ndrangheta che, come scriveva il manifesto, è “l’organizzazione criminaleche più si è spesa nel settore, perfino in territorio ...