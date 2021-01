Così Amanda Sloat cambierà l’Nsc Usa Scrive De Maio Brookings

Leggi su formiche

(Di martedì 12 gennaio 2021) Per la composizione del Consiglio di sicurezza nazionale Joe Biden si affida all’esperienza di veterani dello state department e dell’intelligence. Per quanto riguarda l’Europa, come promesso in campagna elettorale, il presidente eletto ha puntato su un profilo che esprime l’intenzione di riparare le relazioni transatlantiche. La nomina dicome direttrice senior per gli affari europei al consiglio di sicurezza nazionale manda un segnale chiaro agli Europei: impegno, conoscenza e apertura al dialogo. Il ritorno alla divisione in due portafogli, uno per l’Europa con la, l’altro sulla Russia e l’Asia centrale — accorpati dall’amministrazione Trump sotto la direzione di un altro senior fellow della, Fiona Hill prima e Tim Morrison poi — sottolinea l’intenzione di lavorare di separatamente a ...