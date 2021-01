Cosa si può fare nei weekend nelle regioni gialle? (Di martedì 12 gennaio 2021) Bar e ristoranti aperti nei fine settimana nelle regioni gialle, ma con restrizioni come il il divieto di ospitare più di due persone (amici o parenti) non conviventi. Il Mattino spiega quali sono le nuove misure: Il prossimo decreto non ribadirà il passaggio di tutte le regioni, nei giorni festivi e prefestivi, in arancione. Questo proprio perché l’automatismo dell’adozione del giro di vite alla presenza del “rischio alto” «renderà arancione già gran parte delle regioni e sarebbe insensato colpire le poche aree del Paese rimaste gialle», spiegano al ministero della Salute. Ma nei week-end,per evitare gli assembramenti dovuti alla corsa allo shoppingper i saldi, i centri commerciali continueranno a restare chiusi in tutta Italia. Inoltre è in vigore il divieto di asporto per i bar a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Bar e ristoranti aperti nei fine settimana, ma con restrizioni come il il divieto di ospitare più di due persone (amici o parenti) non conviventi. Il Mattino spiega quali sono le nuove misure: Il prossimo decreto non ribadirà il passaggio di tutte le, nei giorni festivi e prefestivi, in arancione. Questo proprio perché l’automatismo dell’adozione del giro di vite alla presenza del “rischio alto” «renderà arancione già gran parte dellee sarebbe insensato colpire le poche aree del Paese rimaste», spiegano al ministero della Salute. Ma nei week-end,per evitare gli assembramenti dovuti alla corsa allo shoppingper i saldi, i centri commerciali continueranno a restare chiusi in tutta Italia. Inoltre è in vigore il divieto di asporto per i bar a ...

