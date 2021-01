Corte indiana blocca la riforma agraria di Modi. "Vittoria degli agricoltori"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Per molti è un giorno storico per l’India. Dopo mesi di proteste, lasuprema ha annunciato la decisione dire le tre leggi agricole, approvate dal Governo del primo ministro Narendralo scorso fine settembre. “Non vogliamo ferite o sangue di nessuno sulle nostre mani”, ha dichiarato il presidente della, Sharad Arvind Bobde, giustificando la sentenza con il principio di incostituzionalità di queste leggi, che avrebbero radicalmente trasformato il settore agricolo. Per verificarne la legittimità, quindi, sarà istituito un comitato ad hoc formato da quattro membri esperti della materia - H.S Mann, Pramod Kumar Joshi, Ashok Gulati e Anil Dhanwant. Una decisione definitiva verrà presa solamente dopo aver esaminato attentamente i contenuti dei testi di legge e aver ascoltato le ragioni dei ...