Corso di preparazione al concorso per insegnanti di Religione cattolica: approfitta della promozione, iscriviti entro febbraio (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo quanto contenuto nel decreto milleproroghe, entro 31 dicembre 2021 dovrà essere bandito il nuovo concorso per diventare docenti di Religione cattolica di ruolo. Il testo infatti riporta: "Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al 2023/2024".

Ultime Notizie dalla rete : Corso preparazione Consulenti, corso di preparazione all'esame EFA in modalità WEBINAR - Bluerating.com Bluerating.com Tutti i corsi per gli specialisti del food: dai licei ai master la formazione non frena

A Torino parte il liceo enogastronomico, al Politecnico di Milano lezioni di design food in inglese e a Roma corsi per manager della filiera ...

"Diamo una preparazione completa ai fornai e pasticceri di domani"

Hanno già le mani in pasta i giovani aspiranti panettieri e pasticceri che hanno scelto di optare per il nuovo indirizzo ‘Arte bianca e pasticceria’ proposto dall’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artu ...

A Torino parte il liceo enogastronomico, al Politecnico di Milano lezioni di design food in inglese e a Roma corsi per manager della filiera. Hanno già le mani in pasta i giovani aspiranti panettieri e pasticceri che hanno scelto di optare per il nuovo indirizzo 'Arte bianca e pasticceria' proposto dall'istituto alberghiero 'Pellegrino Artusi'.