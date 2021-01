Corruzione | regali in cambio di permessi di soggiorno | due arresti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Denaro e viaggi, ma anche abiti e cene in ristoranti esclusivi, indidia cittadini stranieri, per lo più magrebini. Succedeva al commissariato di Sesto San Giovanni, Milano. Le indagini della Procura di Monza hanno portato aglidomiciliari due persone: G.D., assistente capo della Polizia di Stato, e l’imprenditore egiziano A.H.. Disposta invece l’interdizione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio per la durata di un anno per S.A., ex appartenente della polizia, oggi in quiescenza. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip Silvia Pansini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.