Corruzione nella sanità | undici archiviazioni nell’indagine “Pineta Grande”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’archiviazione perpersone, tutti ex consiglieri comunali di Castel Volturno (Caserta), che erano rimasti coinvoltidella Procura della Repubblica relativa agli illeciti che si sarebbero consumati, coinvolgendo anche atti amministrativi comunali e regionali, attorno ai lavori di ampliamento del “Hospital” di Castel Volturno. Era stato lo stesso ufficio inquirente diretto da Maria Antonietta Troncone a richiedere l’archiviazione per gli 11 indagati, trattandosi di soggetti che hanno partecipato all’emissione degli atti ritenuti illegittimi, senza però avere alcun vantaggio personale. Altre trentasei persone, tra cui la figura chiave dell’indagine, ovvero il noto imprenditore della ...

GiuseppeConteIT : Piersanti Mattarella è stato ucciso 41 anni fa. Di quell’ora buia rimane vivo il ricordo e l’esempio di un uomo del… - intyraymi1gmai2 : @SSguazzi @GiorgiaMeloni @LaVeritaWeb @FratellidItalia No corruzione e mafia nella politica, ela destra e piena. - TheQ_continuum : @GiovaQuez Ci sarà un filo conduttore tra: nessun paese europeo ha attivato il mes - i partiti che lo vogliono sono… - giu_es : RT @Wikileaks_Ita: Questo è @Twitter di @jack Dorsey che +2 anni fa si è reso attore complice nella responsabilità di zittire @JulianAssan… - fabio35979803 : RT @Wikileaks_Ita: Questo è @Twitter di @jack Dorsey che +2 anni fa si è reso attore complice nella responsabilità di zittire @JulianAssan… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione nella

Strategie Amministrative

Un ciclo di seminari online sul tema della criminalità organizzata e della corruzione: è quanto è in programma nell’ambito del progetto Osservatorio Permanente della Legalità promosso dall’Università ...Una mazzetta dall’Azerbaijan per far bocciare un rapporto sul trattamento riservato da Baku ai prigionieri politici. Con questa accusa il tribunale di Milano ha condannato a quattro anni di carcere Lu ...