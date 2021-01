Coronavirus, vaccini: oggi le nuove consegne di Pfizer e la prima di Moderna (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) - È arrivato questa mattina il terzo carico di vaccini Pfizer per l'Italia e sempre per oggi è attesa la prima consegna di Moderna, circa 47mila dosi delle 764mila attese tra gennaio e ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) - È arrivato questa mattina il terzo carico diper l'Italia e sempre perè attesa laconsegna di, circa 47mila dosi delle 764mila attese tra gennaio e ...

Rinaldi_euro : San Gennaro fa il miracolo: in Campania inoculati il 101,7% dei vaccini disponibili - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna | AstraZeneca presenta la richiesta di autorizza… - Zeta_Luiss : Ieri #11gennaio sono state consegnate 75mila dosi di #vaccinoantiCovid all'Italia, per un totale di 993,525… - logisticamente : Come funziona la catena di produzione e di distribuzione legata ai #vaccini anti #Coronavirus? Qual è il ruolo chia… -