Coronavirus Sicilia, il bollettino del 12 gennaio 2021: 1.913 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 1.913 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.743 tamponi effettuati. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 12 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell'Isola sono 44.038. In terapia intensiva i pazienti sono 209 (+1), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1342 (+44). Si registrano purtroppo 40 vittime. Il tasso di positività adesso schizza al 17,8%.

I casi città per città: Catania 486, Palermo 582, Messina 331, Caltanissetta 123, Agrigento 52, Ragusa 41, Trapani 231, Siracusa 21, Enna 46.

COVID19, triste record per la Sicilia, 1913 casi oggi, molte città dichiarate zona rossa

Continua a preoccupare l'andamento epidemiologico del COVID19 in Sicilia, dove oggi ha toccato la punta mai raggiunta finora: 1913 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ieri erano 400 in meno.

