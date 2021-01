Coronavirus | ricevuta dall’Ema richiesta ok a vaccino Astrazeneca

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 12 gennaio 2021) L'Agenzia del farmaco europea (Ema) ha ricevuto unadi autorizzazione per ilanti-Covid sviluppato dae dall'Università di Oxford. L'Ema potrebbe dare una sua valutazione entro il 29 gennaio. Si tratterebbe del terzoautorizzato nell'Ue, dopo Moderna e BioNTech/Pfizer. "Ema ha ricevuto laper l'autorizzazione condizionale alla commercializzazione delanti-Covid sviluppato dae dall'università di Oxford - ha detto l'Ema - la valutazione del, noto come COVID-19 Vaccine, procederà in base a una timeline accelerata" possibile "soltanto perché l'Ema ha già revisionato alcuni dati delnel corso della sperimentazione".