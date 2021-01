Coronavirus: quasi 800 casi e anche Gela diventa zona rossa (Di martedì 12 gennaio 2021) “A partire da domani alle 14 Gela sarà zona rossa. Sono in attesa dell’invio del provvedimento da parte del presidente della Regione Nello Musumeci. Vi assicuro che per chi non rispetterà le regole ci saranno sanzioni pesantissime”. Lo ha annunciato il sindaco di Gela Lucio Greco nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 12 gennaio 2021) “A partire da domani alle 14sarà. Sono in attesa dell’invio del provvedimento da parte del presidente della Regione Nello Musumeci. Vi assicuro che per chi non rispetterà le regole ci saranno sanzioni pesantissime”. Lo ha annunciato il sindaco diLucio Greco nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti.

