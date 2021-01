Coronavirus | potenziata la piattaforma per le lezioni online attivata dalla Regione

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 12 gennaio 2021) È stato ripristinato e aggiornatoSiciliana il portale di didatticawww.continualascuola.it, già attivato nel marzo scorso per iniziativa del governo Musumeci durante il periodo del lockdown, per far fronte alla sospensione delle attività in presenza nelle scuole siciliane, a seguito delle disposizioni per contenere la diffusione del. Latelematica, per