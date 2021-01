Coronavirus, news. Bollettino: 14.242 casi su 141.641 tamponi, 616 morti in 24 ore. LIVE (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il report giornaliero, il tasso positivi-tamponi scende al 10%. Terapie intensive in calo di 6 unità. Ricoveri +109. Attesa per i risultati del Cdm sul Recovery. Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, dove oggi sono giunte le prime 47mila dosi del vaccino anti-Covid Moderna parla di "un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia". La cancelliera Merkel ha espresso invece forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il report giornaliero, il tasso positivi-scende al 10%. Terapie intensive in calo di 6 unità. Ricoveri +109. Attesa per i risultati del Cdm sul Recovery. Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, dove oggi sono giunte le prime 47mila dosi del vaccino anti-Covid Moderna parla di "un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia". La cancelliera Merkel ha espresso invece forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus

Rinaldi_euro : San Gennaro fa il miracolo: in Campania inoculati il 101,7% dei vaccini disponibili - repubblica : Stati Uniti, nello zoo di San Diego almeno due gorilla positivi al coronavirus [aggiornamento delle 00:43] - repubblica : Roma, Coronavirus, 'Variante inglese, italiana e sudafricana, ecco perché il Lazio diventerà zona arancione' [di La… - __marcovitale__ : RT @mastrobradipo: #Coronavirus in #Germania, #Merkel: 'Lockdown duro ancora per due mesi' - nuova_venezia : CORONAVIRUS VENETO / Altri 1.838 positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, dalle 17 di ieri alle 17 di oggi. Ci sono… -