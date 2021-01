**Coronavirus: Meloni, 'no a stato emergenza fino a luglio, sfida 2021 è ritorno normalità'** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con la proroga dello stato di emergenza fino a luglio. La sfida del 2021 è quella del ritorno alla normalità, dopo un anno non possiamo più permetterci di essere in emergenza, non possiamo più trattare la vicenda con metodi estemporanei. Bisogna trovare un punto di equilibrio tra la lotta al virus e la difesa a diritti, come la tutela della salute certo, ma anche la libertà. Vogliamo consentire per altri tre anni che ci siano le conferenza stampa del sabato sera per sapere se possiamo uscire la domenica mattina?". Lo dice Giorgia Meloni a Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con la proroga dellodi. Ladelè quella delalla, dopo un anno non possiamo più permetterci di essere in, non possiamo più trattare la vicenda con metodi estemporanei. Bisogna trovare un punto di equilibrio tra la lotta al virus e la difesa a diritti, come la tutela della salute certo, ma anche la libertà. Vogliamo consentire per altri tre anni che ci siano le conferenza stampa del sabato sera per sapere se possiamo uscire la domenica mattina?". Lo dice Giorgiaa Tg2 Post.

TV7Benevento : **Coronavirus: Meloni, 'no a stato emergenza fino a luglio, sfida 2021 è ritorno normalità'**... - dovecavolo : Lei non ha Renzi, Meloni e Salvini a romperle i coglioni. Coronavirus in Germania, Merkel: 'Lockdown duro ancora p… - spinelli_idd : Terremoto centro Italia a loro non sta pensando più nessuno #Renzi #Meloni #Salvini #Conte #Zingaretti… - AleCapu82 : ?#sondaggio #crisidigoverno COSA VI AUGURATE? RETWITTATE #lariachetirala7 #lariachetira #COVID19 #coronavirus… -