Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 12 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 2021 - Preoccupa il contagio da Coronavirus in Lombardia , a rischio zona rossa dal 16 gennaio , in virtù di un indice Rt salito a 1,24 . Ieri i contagi in regione sono stati 1. Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 122021 - Preoccupa il contagio dain, a rischio zona rossa dal 16, in virtù di un indice Rt salito a 1,24 . Ieri i contagi in regione sono stati 1.

RegLombardia : #LNews A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%). I guariti/dimessi sono 4.717. ??… - emenietti : in un contesto nazionale di vaccinazioni a un buon ritmo, il dato della lombardia continua a essere imbarazzante.… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - Yogaolic : #Covid in #Lombardia: contagi tra ragazzi in impennata quando erano aperte le scuole - Yogaolic : #Covid, tornano a salire i ricoveri in #Lombardia. Pregliasco: 'Ci sono segnali negativi' -