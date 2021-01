Coronavirus, le news. Arrivate in Italia le dosi Moderna. Oltre 718mila i vaccinati. LIVE (Di martedì 12 gennaio 2021) È giunto in Italia il primo carico di 47mila dosi di vaccino di Moderna. Poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma, scortato prima da guardie giurate e poi dal settimo reggimento carabinieri di Laives. Biontech annuncia 2 miliardi di dosi per il 2021. Inviata ai ministri la bozza del Recovery Plan, alle 21.30 il Cdm Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) È giunto inil primo carico di 47miladi vaccino di. Poco dopo le 2 di notte, è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma, scortato prima da guardie giurate e poi dal settimo reggimento carabinieri di Laives. Biontech annuncia 2 miliardi diper il 2021. Inviata ai ministri la bozza del Recovery Plan, alle 21.30 il Cdm

Il Rotary club di Montaperti porta @pprendoLab in quattro scuole. Il progetto è dedicato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, in collaborazione con Sereneamente, attiva al centro D ...

Più di 700mila le dosi somministrate in Italia finora. Si valuta un accelerazione del piano vaccino: insieme a medici e ospiti Rsa, anche gli over 80.

Più di 700mila le dosi somministrate in Italia finora. Si valuta un accelerazione del piano vaccino: insieme a medici e ospiti Rsa, anche gli over 80.