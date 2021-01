Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 12 gennaio: 14.242 nuovi casi e 616 morti (Di martedì 12 gennaio 2021) La regione più colpita - come riporta il quotidiano on line Il Corriere della Sera - per numero di nuovi casi è di nuovo il Veneto con oltre 2 mila nuovi positivi (+2.134). Seguono: Sicilia (+1.913 ... Leggi su sardegnalive (Di martedì 12 gennaio 2021) La regione più colpita - come riporta il quotidiano on line Il Corriere della Sera - per numero diè di nuovo il Veneto con oltre 2 milapositivi (+2.134). Seguono: Sicilia (+1.913 ...

