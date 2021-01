Coronavirus Italia, il bollettino del 12 gennaio 2021: 14.242 nuovi casi, 616 i decessi (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 14.242 i nuovi casi di Coronavirus, e 616 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 14.242 (ieri 12.532) casi testati: 53.604 di cui 26.57% positivi (ieri 42.623) Tamponi (diagnostici e di controllo): 141.641 di cui 10.05% positivi (ieri 91.656 di cui 13,7% positivi) Attualmente positivi: 570.040 (ieri 575.979) Ricoverati: 23.712, +109 (ieri 23.603, +176) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.636, -6, 196 nuovi (ieri 2.642, +27, 168 nuovi ingressi) Totale casi positivi: 2.303.263 (ieri 2.289.021) Deceduti: ... Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 14.242 idi, e 616 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 14.242 (ieri 12.532)testati: 53.604 di cui 26.57% positivi (ieri 42.623) Tamponi (diagnostici e di controllo): 141.641 di cui 10.05% positivi (ieri 91.656 di cui 13,7% positivi) Attualmente positivi: 570.040 (ieri 575.979) Ricoverati: 23.712, +109 (ieri 23.603, +176) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.636, -6, 196(ieri 2.642, +27, 168ingressi) Totalepositivi: 2.303.263 (ieri 2.289.021) Deceduti: ...

