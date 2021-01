Coronavirus Italia: il bollettino Covid di oggi 12 gennaio. Contagi regione per regione (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono giorni caldi per il consueto bollettino sul Coronavirus in Italia . I dati Covid di oggi e dei prossimi giorni decideranno due partite intrecciate, fondamentali per gli Italiani: il nuovo Dpcm e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono giorni caldi per il consuetosulin. I datidie dei prossimi giorni decideranno due partite intrecciate, fondamentali per glini: il nuovo Dpcm e ...

A seguito del forte aumento di cadi di Covid in Sicilia, il comune di Gela ha attivato la zona rossa anticipando l'imminente ordinanza regionale.

Coronavirus, ultime notizie. In Veneto altri 2.314 contagi e 166 vittime

È pesante il dato odierno dei morti per Covid-19 in Veneto, che registra 166 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.593 dall'inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala inoltre 2.1 ...

A seguito del forte aumento di cadi di Covid in Sicilia, il comune di Gela ha attivato la zona rossa anticipando l'imminente ordinanza regionale.