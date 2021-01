Coronavirus, in Veneto 2.134 nuovi positivi e 166 morti. Zaia: «Le curve non migliorano. Siamo preoccupati» – Il video (Di martedì 12 gennaio 2021) In Veneto si contano 2.134 nuovi positivi al Coronavirus e 166 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 12 gennaio è del 4,05%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 52.671 tamponi effettuati), mentre finora l’Istituto superiore di sanità ha preso in considerazione solo i primi a livello nazionale. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 289.835, quello dei decessi arriva a 7.593. I ricoverati attuali sono 3.419, di cui 391 in terapia intensiva (+2) e 3.028 in area non critica (+34). Dietro il boom di contagi in Veneto c’è la variante inglese? Crisanti contro Zaia: «Non c’entra niente: è un disastro per colpa di test e zona gialla» Dopo aver ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Insi contano 2.134ale 166nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 12 gennaio è del 4,05%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 52.671 tamponi effettuati), mentre finora l’Istituto superiore di sanità ha preso in considerazione solo i primi a livello nazionale. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 289.835, quello dei decessi arriva a 7.593. I ricoverati attuali sono 3.419, di cui 391 in terapia intensiva (+2) e 3.028 in area non critica (+34). Dietro il boom di contagi inc’è la variante inglese? Crisanti contro: «Non c’entra niente: è un disastro per colpa di test e zona gialla» Dopo aver ...

