Coronavirus: in Toscana arrivate 33.500 nuove dosi di vaccino Pfizer (Di martedì 12 gennaio 2021) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - E' arrivata oggi in Toscana la terza fornitura di 33.500 dosi di vaccino anti Covid da parte di Pfizer: di queste 21.500 sono state messe subito a disposizione per riaprire le agende per le prime somministrazioni, mentre le restanti 12 mila saranno utilizzate per le somministrazioni delle seconde dosi, già calendarizzate a partire dal 17 gennaio. Il calendario vaccinale interessa, infatti, entrambe le somministrazioni. Questo consente alla Toscana di gestire, ottimizzare e utilizzare il 100% delle dosi disponibili. Lo rende noto la Giunta regionale Da oggi, 12 gennaio, si aprono le agende anche alla sanità territoriale, consentendo così la prosecuzione della fase 1 della campagna di vaccinazione, che verrà via via estesa a tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - E' arrivata oggi inla terza fornitura di 33.500dianti Covid da parte di: di queste 21.500 sono state messe subito a disposizione per riaprire le agende per le prime somministrazioni, mentre le restanti 12 mila saranno utilizzate per le somministrazioni delle seconde, già calendarizzate a partire dal 17 gennaio. Il calendario vaccinale interessa, infatti, entrambe le somministrazioni. Questo consente alladi gestire, ottimizzare e utilizzare il 100% delledisponibili. Lo rende noto la Giunta regionale Da oggi, 12 gennaio, si aprono le agende anche alla sanità territoriale, consentendo così la prosecuzione della fase 1 della campagna di vaccinazione, che verrà via via estesa a tutte le ...

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #12gennaio ?? 303 nuovi casi ?? 7.569 tamponi ?? 910 ricoverati (-23 da ieri) ?? 137 ter… - SusannaCeccardi : Aghi troppi grandi, siringhe sbagliate e difficili da maneggiare. Le prime forniture di siringhe inviate dal super-… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - toscananotizie : #Coronavirus, i dati in #Toscana, #12gennaio, ultime 24 ore: 303 nuovi casi (età media 47 anni) 21 decessi 579 gua… - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #12gennaio ?? 303 nuovi casi ?? 7.569 tamponi ?? 910 ricoverati (-23 da ieri) ?? 137 terapia… -