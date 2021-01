Coronavirus: in Toscana arrivate 33.500 nuove dosi di vaccino Pfizer (3) (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - Le prossime consegne, attese a gennaio, da parte di Pfizer sono: la quarta il 18, la quinta il 25. Intanto, oggi è arrivato in Italia anche il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna: in tutto 47mila dosi, di cui una parte sarà destinata alla Toscana, tra le Regioni più virtuose, in quanto in grado di smaltire più rapidamente le dosi, tramite un numero elevato di somministrazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - Le prossime consegne, attese a gennaio, da parte disono: la quarta il 18, la quinta il 25. Intanto, oggi è arrivato in Italia anche il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna: in tutto 47mila, di cui una parte sarà destinata alla, tra le Regioni più virtuose, in quanto in grado di smaltire più rapidamente le, tramite un numero elevato di somministrazioni.

