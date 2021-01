Coronavirus in Toscana: 21 morti, oggi 12 gennaio (in totale quasi 4mila). E 303 nuovi contagi (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 21 i morti per Coronavirus, oggi 12 gennaio, in Toscana. Si tratta di 12 uomini e 9 donne con età media di 87 anni. Da inizio pandemia, i deceduti salgono a quasi 4mila: esattamente a 3.905. Mentre sono 303 i nuovi contagi, con età media di 47 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 15% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 21 iper12, in. Si tratta di 12 uomini e 9 donne con età media di 87 anni. Da inizio pandemia, i deceduti salgono a: esattamente a 3.905. Mentre sono 303 i, con età media di 47 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 15% ha 80 anni o più)

