Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i decessi (oggi son 54), e aumenta la pressione sugli ospedali: +119 ricoveri e +38 pazienti in terapia intensiva (Di martedì 12 gennaio 2021) Il bollettino del 12 gennaio diminuiscono i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati del bollettino di oggi, 12 gennaio, nella regione si sono registrati +1.146 casi al netto di +15.964 tamponi elaborati. Dati in lieve flessione rispetto a ieri, quando il numero di nuovi positivi era pari a +1.488, a fronte di +13.356 test. Diminuisce il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti +54 decessi (ieri erano 62), per un totale di 25.903 vittime Covid in Lombardia sin dall’inizio della pandemia. Torna a crescere anche la pressione sugli ospedali lombardi. Le persone ricoverate con sintomatologia ricoverate nei reparti Covid-19 della regione sono attualmente 3.641 ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Il bollettino del 12 gennaioi nuovi casi di contagio dain. Secondo i dati del bollettino di, 12 gennaio, nella regione si sono registrati +1.146 casi al netto di +15.964 tamponi elaborati. Dati in lieve flessione rispetto a ieri, quando il numero di nuovi positivi era pari a +1.488, a fronte di +13.356 test. Diminuisce il numero dei: nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti +54(ieri erano 62), per un totale di 25.903 vittime Covid insin dall’inizio della pandemia. Torna a crescere anche lalombardi. Le persone ricoverate con sintomatologia ricoverate nei reparti Covid-19 della regione sono attualmente 3.641 ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%). I guariti/dimessi sono 4.717. ??… - emenietti : in un contesto nazionale di vaccinazioni a un buon ritmo, il dato della lombardia continua a essere imbarazzante.… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - LuinoNotizie : #Coronavirus: nel #Varesotto 144 nuovi casi e in #Lombardia 1146 - Davjd_S : RT @Libero_official: 'Nel mio ospedale 4 pazienti al giorno, non è un'emergenza. #ZonaRossa? Le misure coercitive non possono essere preven… -