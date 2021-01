Coronavirus in Italia, ultime notizie. Arrivato in Italia il primo carico dei vaccini Moderna (Di martedì 12 gennaio 2021) Coronavirus in Italia, ultime notizie Coronavirus Italia, ultime notizie – La pandemia di Coronavirus in Italia non accenna a placarsi: anche ieri si sono registrati 448 morti legati al Covdi-19. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo. Di seguito le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 12 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale (qui invece tutte le notizie sul Covid dal mondo). Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore 07.00 – Arrivato in ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021)in– La pandemia diinnon accenna a placarsi: anche ieri si sono registrati 448 morti legati al Covdi-19. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo. Di seguito lenews sulindi oggi, martedì 12 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale (qui invece tutte lesul Covid dal mondo).IN: LA DIRETTA Ore 07.00 –in ...

Una nuova ondata per mano del Covid è ormai alle porte. Le conseguenze, per gli esperti, si possono benissimo trovare lungo il periodo del Natale ...

Covid: Usa, oltre 200mila casi al giorno per 7 giorni

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 200mila casi di coronavirus al giorno negli ultimi sette giorni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Mai dall'inizio ...

