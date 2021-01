Coronavirus in Italia, record di contagi in Sicilia. Scende tasso positività (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 14.242 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 141.641 tamponi effettuati. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime 616, in totale da inizio epidemia 79.819. In calo il tasso di positività al 10,05% rispetto al 13,6% di ieri. record di contagi in Sicilia con 1913 casi in un giorno solo e 40 morti. Questi i dati di oggi, martedì 12 gennaio, diffusi dal Ministero della Salute. Prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico ha dato al governo in vista del nuovo DPCM. Secondo gli esperti, quattro in particolare gli elementi che consigliano il prolungamento di altri sei mesi, in modo da poter gestire la situazione con strumenti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 14.242 i nuovi casi dinel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 141.641 tamponi effettuati. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime 616, in totale da inizio epidemia 79.819. In calo ildial 10,05% rispetto al 13,6% di ieri.diincon 1913 casi in un giorno solo e 40 morti. Questi i dati di oggi, martedì 12 gennaio, diffusi dal Ministero della Salute. Prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico ha dato al governo in vista del nuovo DPCM. Secondo gli esperti, quattro in particolare gli elementi che consigliano il prolungamento di altri sei mesi, in modo da poter gestire la situazione con strumenti ...

fanpage : Arrivato in Italia il primo carico del vaccino Moderna #12gennaio - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 731.539 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna #coronavirusitalia - CiaoKarol : Coronavirus, oggi in Italia: 14.242 nuovi casi e altri 616 morti. Stato di emergenza fino al 31 luglio? - Thaarthurfr : RT @ilGiunco: Ristoratori, Fratelli d’Italia: «Tutti insieme facciamo causa al Governo» -