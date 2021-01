Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 12 gennaio: 616 morti e 14.242 nuovi positivi. Veneto choc: 166 decessi in un giorno (Di martedì 12 gennaio 2021) in Italia , il bollettino di martedì 12 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.242 con 141.641 tamponi (ieri erano stati 12.532 con 91.656 tamponi). Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) in, ildi12del Ministero della Salute: iregistrati nelle ultime 24 ore sono 14.242 con 141.641 tamponi (ieri erano stati 12.532 con 91.656 tamponi).

fanpage : Arrivato in Italia il primo carico del vaccino Moderna #12gennaio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna | AstraZeneca presenta la richiesta di autorizza… - fisco24_info : Covid Italia, 14.242 contagi e 616 morti: bollettino 12 gennaio : I dati delle ultime 24 ore sul contagio da Corona… - zazoomblog : Coronavirus in Italia: dati infografiche e mappe - #Coronavirus #Italia: #infografiche -